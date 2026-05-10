Het is geen spelletje meer – Pete Dello-extravaganza deel 1

21 februari jongstleden in Pete Dello (echte naam: Peter James Blumsom) overleden. Het was geen opvallend nieuws, zo wel dan heb ik het gemist. Maar ik ga het goedmaken met een staalkaart van deze ten onrechte over het hoofd geziene songschrijver en muzikant (gitaar/toetsen). Zijn loopbaan begint hier (het origineel komt nog wel eens):



Cry of the wild goose, The Sunsets



Pretend, Grant Tracy and the Sunsets

Na de Sunsets kwam deze band. Ik hoor het allemaal voor het eerst en weet niet wat ik hoor…



Yum Yum, Steve Darbishire and the Yum Yum Band



Trains, trains, Steve Darbishire and the Yum Yum Band

Dat de Applejacks een vrouwelijke bassist hadden vernam ik ook pas decennia later. Ze zijn nooit ver gekomen – aandacht voor hen ook later. Dit is geschreven door Ray Cane en Pete Dello.



Baby Jane, Applejacks



It’s not a game anymore, Applejacks

Wordt vervolgd. Muziek is troef, muziek is troef in ’t leven, is ons motto dezer dagen.