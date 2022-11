Het hoofdpostkantoor terug aan de burgers!

De redactie werkt niet op volle kracht en mist dus wel eens een aankondiging van actie. Zoals gisteren op de Dam in Amsterdam, een tak van Extinction Rebellion, geheten Fashionaction. Hierbij een deel van het persbericht dat niet aan het tijdstip van gisteren gebonden is:

100 miljard kledingstukken per jaar geproduceerd

De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën op deze planeet: 10% van de broeikasgasuitstoot wordt veroorzaakt door de productie van kleding en schoenen (Europees milieuagentschap, 2019). Per jaar wordt er 67 miljoen ton kleding geproduceerd, dat zijn 100 miljard kledingstukken per jaar. Deze productie is nog steeds aan het groeien en zal na verwachting nog 40 procent meer zijn in 2030. De textielindustrie is verantwoordelijk voor maar liefst 35% van de microplastics in de oceaan.



1 miljard kledingstukken per jaar weggegooid

Terwijl allerlei merken zich achter een duurzaam imago proberen te verstoppen, blijven de activisten van Fashion Action (onderdeel van Extinction Rebellion) kritisch op de productieprocessen en de uitbuiting en vervuiling die daarin plaatsvinden. “Slechts 5 procent van de productieketens is transparant, dus hoe kunnen merken dan überhaupt weten of ze duurzaam zijn of niet?” vraagt Rots zich af. “Greenwashing moet stoppen, overproductie ook. Nederland gooit per jaar wel 300 miljoen kilo kleding weg, 1 miljard kledingstukken. We hebben al die nieuwe kleren dus blijkbaar helemaal niet nodig” zegt woordvoerder Robin Bruisje.

Deel van de actie was een kortstondige bezetting van het monumentale (voormalige) hoofdpostkantoor aan de Nieuwezijds Voorburgwal, nu consumentenattractie, die grotendeels leeg staat. De flagship stores hebben de oude winkelstraten gekoloniseerd intussen. Het Parool bericht er over:

In de grote hal van warenhuis Magna Plaza (het hoofdpostkantoor – red. Krapuul) zijn spandoeken uitgerold met leuzen als ‘Stop de uitverkoop van de stad’ en ‘Geen luxe warenhuis, maar een stad die voelt als thuis.’ De actie komt voort uit een samenwerking tussen de groep Fashion Action, Mokum Kraakt en Extinction Rebellion.(…)

Een groot deel van de ruimtes in het warenhuis staat leeg. De actievoerders willen dat in Magna Plaza ruimte komt voor sociale huur, ateliers en plekken waar spullen uitgeleend kunnen worden. “Zodat we niet meer zo snel naar de winkel rennen.” Ze hebben bewust gekozen om de actie op Black Friday uit te voeren. “Een jaarlijkse zwarte dag voor het milieu.” (…)

Rond kwart voor zeven hebben de betogers het pand op last van de politie rustig verlaten. Er zijn geen arrestaties verricht.