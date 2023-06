Het gluipgevaar van BBB

Caroline komt langzaam uit haar schulp – en het ziet er niet best uit. Ze steunde in het geweld in Indonesiëdebat Van Haga, de huizenponder. En zo nog wat leuks – maar het allerleukst staat op het laatst. Er komen weer boekverbrandingen, wat ik je brom!

Ik citeer eerst het Kamerdebat van vorige week, het ging over Nederlands geweld in Indonesië 1945-1950:

Nr. 104 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS

De Kamer, (…) constaterende dat er slechts onderzoek is gedaan naar het geweld van militairen aan Nederlandse zijde tijdens de dekolonisatie van Nederlands-Indië (…); overwegende (…) dat de bersiap [aanvallen op Nederlanders van Indonesische milities, AG] niets minder was dan genocide; verzoekt de regering een gelijkwaardig onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen, de impact en de slachtoffers van de bersiap, (…) en gaat over tot de orde van de dag. Van Haga – Van der Plas”

Genocide? Ehhh… Why not? Maar er kwamen toch 100.000 witte koloniale Nederlanders terug, zoals Ruttes broers en zusters, min de 15.000 die stierven in de Jappenkampen – maar niet door gaskamers – die had je daar helemaal niet… Die motie is natuurlijk niet aangenomen, omdat het totale absurde nonsens was (ik wou bijna lulkoek schrijven…).

Wat weet CvdP van Indonesië? Niets natuurlijk. Weet ik er dan wat van? Lang niet genoeg, maar ik schrijf er al over sinds 2014. Een aantal betrokkenen ken ik persoonlijk.

Dan uit het huidige verkiezingsprogramma van BBB, zoals dat vandaag op hun site staat:

Dan keihard terugciteren maar weer, uit Wikipedia:

“As of October 30, 2019, there were over 42,000 plaintiffs who said that glyphosate herbicides caused their cancer.[38] After the IARC classified glyphosate as “probably carcinogenic to humans”[24] in 2015, many state and federal lawsuits were filed in the United States. Early on, over 300 of them were consolidated into a multidistrict litigation called In re: RoundUp Products Liability.[39]

On August 10, 2018, Dewayne Johnson, who has non-Hodgkin’s lymphoma, was awarded $289 million in damages (later cut to $78 million on appeal[40] then reduced to $21 million after another appeal[41]) after a jury in San Francisco found that Monsanto had failed to adequately warn consumers of cancer risks posed by the herbicide.[42][43]”

Dan het leuks – jaja, op het laatst. Citaatje – over I-deo-lo-gie en waar-heid:

“05* Foute of suggestieve informatie over welke sector of groep mensen dan ook, verdwijnt uit de schoolboeken. Schoolboeken waarin nog wordt gesproken over werkwijzen die niet meer in Nederland van toepassing zijn, zoals legbatterijen en kistkalveren, worden uit het onderwijs gehaald, dan wel aangepast. Voordat schoolboeken en lespakketten aan leerlingen worden aangeboden toetst een deskundige commissie uit diverse sectoren het lesmateriaal op feitelijke onjuistheden en propaganda.

06* Onderwijzers op alle scholen wordt verboden hun eigen ideologieën te verspreiden onder leerlingen. Er komt een meldpunt waar leerlingen en ouders dit kunnen melden. Een deskundige commissie beoordeelt deze klachten.”

Bij punt 06 heeft CvdP nu wel vermeld ‘Die paragraaf wordt geschrapt” – maar hij staat er nog. En in het licht van de enorme groei van de ongelofelijke boekenverboden op scholen in de VS kon vooral puntje 05 nog wel eens leuk worden. ‘Toetst een deskundige commissie uit diverse sectoren het lesmateriaal op feitelijke onjuistheden en propaganda’ –

Ja – dat is wat ik de hele tijd al probeer met die stuitende militaristische veteranenpropaganda op scholen en elders rond Bernhard, het nazilid cq de Lockheed-oplichter en zijn verdomde anjer… en dan nog de moordpartijen van de veteranen in Indonesië die zij keihard verzwijgen. En intussen zijn de veteranen niet weg te slaan uit de klassen – tot mijn afschuw.

En van Caroline hoor je niets over hoe de boeren steenrijk werden door de boterberg en de melkpoederberg en nog even een mestfraudetje hier of daar meepakten.

– Uitgelichte afbeelding: Door Tweede Kamer – Sent to User:Vysotsky by MP Caroline van der Plas, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107579011