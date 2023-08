Het einde van de dynastie in Gabon (vermoedelijk)

Men kan moeilijk zeggen dat de nieuwste staatsgreep in een voormalige Franse kolonie in Afrika “tegen de democratie” gericht is.

De zittende president, Ali Bongo, is de zoon van de voorgaande president, Omar Bongo. De dynastie was van 1967 tot vandaag aan de macht in Gabon. Men kan slecht volhouden dat dit op democratie lijkt.

De oppositie verwijt Bongo dat hij de verkiezingen heeft laten vervalsen. Voor de zekerheid was het land rond die verkiezingen afgesloten van het internet. De militairen hebben dit ongedaan gemaakt. Zodoende kan Bongo vanuit zijn huisarrest in het Engels oproepen hem te hulp te komen. Hij had ook een avondklok ingesteld om protesten tegen zijn dubieuze herverkiezing te bemoeilijken.

Engels – Gabon is merkwaardigerwijze toegetreden tot het voormalige Britse Gemenebest van Naties. Het is een olierijk land waar de welvaart die de oliewinning zou kunnen brengen zeer ongelijk verdeeld is.

De militairen hebben naar verluidt alle staatsinstellingen afgeschaft en de grenzen gesloten, vanwege de vervalsing van de verkiezingen. Hoe het verder gaat moet nog blijken, maar om bij voorbaat de anti-imperialistische reflex te volgen – maar dat is aan de “anti-imperialisten”.

– Uitgelichte afbeelding: By U.S. Department of State from United States – Deputy Secretary Sherman Meets with Gabonese President Bongo Ondimba, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134250256