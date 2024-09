Het dure vlees

Dat “vlees” veel duurder is dan het is, als u begrijpt wat ik bedoel, is al meer dan een eeuw bekend aan vegetariërs, laat staan aan veganisten. Maar het is altijd goed het nog eens te beklemtonen of opnieuw uit te vinden:

Vlees is om allerlei redenen te goedkoop en er wordt veel te veel van geconsumeerd, zegt Inge van den Bijgaart van de Utrecht University School of Economics (U.S.E.). Als je kijkt naar de werkelijke prijs van vlees, dan moet je ook de effecten op klimaatverandering, uitstoot van stikstof, en de negatieve gevolgen voor biodiversiteit, gezondheid en dierenwelzijn meerekenen. Als we dat zouden doen, bijvoorbeeld door een belasting op vlees te heffen, zal dat een gemiddelde prijsverhoging van minstens 20-60 procent betekenen. Van den Bijgaart analyseerde met onderzoekers van verschillende universiteiten in Europa de ‘echte’ prijs van vlees.

