Het christendom in Armenië loopt gevaar

– door Aram Vardanyan –

Armenië is het oudste christelijke land ter wereld. Maar het christendom loopt gevaar door toedoen van de Armeense premier Nikol Pasjinjan, die zijn volk steeds meer in de steek laat. In zijn streven om de betrekkingen met de islamitische landen — Turkije en Azerbeidzjan — te verbeteren, heeft hij hen alles vergeven wat het Armeense volk zoveel leed heeft berokkend. Daar maak ik me zorgen over.

Eerst zorgt de val van Nagorno-Karabach, waar Armeniërs de meerderheid van de inwoners uitmaken, voor onrust in Armenië. Pasjinjan wordt verweten dat hij deze regio in feite aan de Azerbeidzjanen heeft afgestaan. Hij stemde in met een voor het christelijke Armenië vernederende vrede met het islamitische Azerbeidzjan en beweert dat “Karabach niet van ons was”.

Vervolgens heeft Pasjinjan, in een poging de betrekkingen met een andere islamitische buurland te verbeteren, Turkije de Armeense genocide vergeven. De Armeense genocide was de systematische vervolging en uitroeiing van de christelijke Armeense minderheid in het Ottomaanse Rijk en is een van de meest traumatische en pijnlijke bladzijden in de geschiedenis van het Armeense volk. Nikol Pasjinjan gebruikt het woord ‘genocide’ niet meer . Ook benadrukt hij dat de zoektocht naar internationale erkenning van Armeense genocide niet langer de absolute prioriteit is.

Ondertussen blijven de Armeense autoriteiten de Armeense Apostolische Kerk aanvallen. Nikol Pasjinjan heeft opgeroepen tot het aftreden van Catholicos Karekin II, de opperste leider van de Armeens-Apostolische Kerk, een kerk die al ruim vijftien eeuwen mee het Armeense zelfbeeld vormgeeft. De kerk is onder druk en dit is een project om de kerk haar onafhankelijke stem te ontnemen.

Dit alles vergeten en vergeven is verraad aan het volk. Voor de islam zijn de godsdienstoorlogen nog niet voorbij. De verspreiding van de islam is een prioriteit voor de islamitische leiders van Turkije en Azerbeidzjan; de Turkse president Erdoğan profileert zich als de leider van de islamitische wereld, die deze vijanden van de islam zal verslaan. We zijn bang voor een nieuwe genocide.

– Uitgelichte afbeelding:By President.az, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132639899