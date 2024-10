Het Antropoceen is al zeventig jaar aan de gang

In 2002 suggereerde Nobelprijswinnaar Paul Crutzen dat het Holoceen voorbij was en dat een nieuw tijdperk in de planetaire geschiedenis was aangebroken: het Antropoceen. Dit nieuwe tijdperk werd volgens Crutzen gedomineerd door veranderingen aan de planeet, het klimaat en de atmosfeer die het gevolg zijn van menselijk gedrag.

Sindsdien hebben aardwetenschappers over de kwestie gedebatteerd. Vooral het feit of er al dan niet voldoende bewijs was om van een nieuw tijdperk te spreken, bleef lange tijd een punt van discussie.

In de nieuwe studie, gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences, stelt een onderzoeksteam dat er genoeg bewijs is om echt van een nieuw tijdperk te spreken.