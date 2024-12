He’s in / Johnnie Walker / He’s off

De titel is een toespeling op de introjingle van Pete Dingley, aangenomen naam van een deejay in de VS die zich dan weer vernoemd had naar een sterk drankje.

Johnnie Walker was in de dagen waarin soul niet meer de hoofdmoot was op Caroline de soulman. Op de valreep van het jaar is hij overleden. Hierbij uitgeluid.

– Op Swinging Radio England waar hij ooit begonnen is

– Op Caroline South bij de dood van Otis Redding



Because they’re young door Duane Eddy, jarenlang zijn herkenningsmelodie

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Offshoreradio.co.uk, dat het konterfeitsel ongetwijfeld van de publiciteit van een van de zeezenders heeft overgenomen.