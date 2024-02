Herstel van de Peel kan beginnen, dankzij vele regen

Dankzij de vele regen van de afgelopen maanden staat er eindelijk weer genoeg water in de Peel. Nu kunnen de in de afgelopen jaren genomen maatregelen in dit hoogveengebied zich bewijzen. “We hebben veel werk verzet om ervoor te zorgen dat het regenwater in de Peel wordt vastgehouden”, zegt boswachter Lieke Verhoeven.

“We zijn er nog niet”, zegt boswachter Lieke. “Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Oftewel: één natte winter lost niet de jarenlange aftakeling van het hoogveen op.”

De Peel, op de grens tussen Limburg en Noord-Brabant, is één van de laatste hoogveengebieden in Nederland. Een hoogveen-ecosysteem is een nat gebied dat enkel gevoed wordt door regenwater. Het heeft een lage zuurgraad, is voedselarm en kan veel water opslaan. Veenmossen doen het er goed. Ook is er veel natte en droge heide en veel insecten en vogels voelen zich er thuis. De Peel is een moerassig wetland van grote internationale betekenis; het enige in de verre omtrek dat groot genoeg is voor vele soorten (trek)vogels om te rusten en/of te broeden.

– Uitgelichte afbeelding: Door Chris peel – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7910677