Herrie in de tent bij Groep Van Haga

Het Kamerlid Olaf Ephraïm stapt uit de fractie van de Groep Van Haga. Ephraïm kreeg te horen dat hij niet op de lijst komt voor de verkiezingen in november, wat op Telegram tot hilarische taferelen leidde:

Bericht van Olaf Ephraim aan mensen van #BVNL in app-groep. Splitst af van groep Van Haga, zou niet op kandidatenlijst komen. pic.twitter.com/069KjyhmAi — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) August 1, 2023

Conclusies van Ephraim in dezelfde app-groep. Tekstbook-voorbeeld van ruzie op rechts. pic.twitter.com/uPPD2L8sEt — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) August 1, 2023



Niet dat het nou ze verschrikkelijk belangrijk is: Van Haga staat in de peilingen nog niet eens op een halve zetel.

Vandaag meldde Wybren ook nog even dat hij Henk Krol bereid had gevonden te figureren op de lijst van BVNL, blijkbaar vanwege diens expertise op het terrein van pensioenen. Óók al hilarisch, want Krol werd gedwongen op te stappen bij de Gay Krant omdat hij geen pensioenpremies had afgedragen voor de medewerkers.

Uitgelichte afbeelding: Door Frans Peeters – Flickr stream Frans Peeters, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115157054