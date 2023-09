Herrie bij de PVV: Harm Beertema trekt zich terug van verkiezingslijst

Harm Beertema heeft zich teruggetrokken van de verkiezingslijst van de PVV. Beertema is door Wilders op de zestiende plek gezet, wat waarschijnlijk betekent dat hij niet nóg eens vier jaar kan lanterfanten in de Tweede Kamer. Harm kan zich uiteraard niet vinden in het besluit van Wilders. Volgens hem wijst de lage plek op een gebrek aan waardering voor zijn werkzaamheden:

Beertema blijft tot de verkiezingen Kamerlid, maar hij heeft te kennen gegeven niet langer automatisch met de PVV mee te zullen stemmen. Harm is een rancuneus mannetje, dus met een beetje geluk kunnen we de komende maanden nog een paar keer flink lachen.

Wij zullen ons Harm vooral blijven herinneren als de man die zijn autopech tot een aanslag omfantaseerde…

…wat volgens Harm de schuld was van de pers:

Van zijn werkzaamheden in de Tweede Kamers zullen we ons Harm in elk geval niet herinneren:

