Herfstkleuring en bladval twee tot drie weken later dan normaal

Door de zeer warme september en oktober en het uitblijven van nachtvorst is de timing van bladverkleuring en bladval sterk vertraagd. In vergelijking met zestig jaar geleden, is de herfst gemiddeld twee tot drie weken later. En die vertraging kan nog verder oplopen.

De gemiddelde temperatuur van september en oktober samen komt dit jaar uit op zo’n 15,3 °C. Alleen 2006 had nog een warmere start van de herfst. Het is daarmee bijna 3 °C warmer dan vijftig jaar geleden in deze maanden. Belangrijk is ook dat we nog geen nachtvorst hebben gehad. Het effect op de natuur is zeer goed zichtbaar. De herfstkleuring en bladval komen zeer laat op gang. De temperatuur is namelijk, naast de daglengte, één van de belangrijke triggers om de processen die bladverkleuring en bladval in gang zetten te starten. Loofbomen laten hun bladeren vallen om verlies aan nutriënten en verdroging tijdens de winter te voorkomen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Nijeholt, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1818081