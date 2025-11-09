Herdenkingsteken zwarte Amerikaanse soldaten Margraten te woke

Het nieuwe Gouden Tijdperk was met de verkiezing van Donald Trump een jaar geleden volgens hemzelf aangebroken. Het gaat daar overigens helemaal fan-tàs-tisch mee, nu Amerikanen van de Republikeinen mogen kiezen tussen onbetaalbare zorgverzekeringspremie of nul inkomen bij de absoluut niet gedaalde prijzen, als je voor de al meer dan een maand gesloten overheid werkt of afhankelijk bent van voedselhulp althans. Eén van de andere belangrijkste aspecten ervan bestaat uit het zoveel mogelijk verwijderen van welke officiële waardering voor welke van oudsher achtergestelde groep dan ook, zoals vrouwen en zwarte Amerikanen, uit het publieke leven.

Eén van de fanatiekste beijveraars van dit beleidsdoel is Fox News host van de tweede garnituur, extreemrechtse engnek met dito tatoeages en tevens Minister van Oorlog Pete Hegseth. Naast het structureel ontslaan van zwarte generaals/admiraals, bij voorkeur als ze het óók nog wagen vrouw te zijn, heeft het hem afgelopen jaar ook behaagd in het bezoekerscentrum van de militaire begraafplaats te Margraten (L) twee panelen die specifiek herinnerden aan de militaire inzet van zwarte Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog te laten verwijderen. Ze waren er overigens pas in 2024 geplaatst. (Heuvelland Vandaag) (er zijn andere bronnen, maar die zitten allemaal achter een betaalmuur).

Welnu, u begrijpt dat het willen herinneren aan mensen die zich inzetten voor hun eigen land in een tijd waar ze nog keihard en officieel gediscrimineerd werden door datzelfde land, absolute woke onzin is die niet getolereerd kan worden (Die Amerikaanse Apartheidsstaat is iets dat pas officieel in de late jaren zestig helemaal verdwenen was, realiseerde ik me toen ik kortgeleden tot mijn ontzetting las dat een gemengd huwelijk pas in 1967 toegestaan werd in The Deep South).

Nu heeft een aantal partijen in de Limburgse Provinciale Staten een voorstel gedaan om dan gemeente Margraten- Eijsden zelf een gedenkteken voor die zwarte, Amerikaanse soldaten op te laten richten. Een aantal partijen, hoor ik u vragen? Zijn er dan ook partijen tegen? Wie kan daar nu tegen zijn, vraagt u zich waarschijnlijk af. Welnu dat zal ik u vertellen: De PVV, de FvD, de nu openlijk extreem-rechtse BBB en een afdeling van lokale racisten die nooit ABN hebben leren spreken en daarom gebukt gaan onder de naam Oos Limburg (Ons Limburg) zijn daar tegen.

Dat u weer even weet waarom er bepaalde partijen uitgesloten dienen te worden van regeringsdeelname.

(Foto: U.S. Embassy The Hague, Public domain, via Wikimedia Commons)