Herdenking Februaristaking 2023

Op zaterdag 25 februari 2023 vindt de herdenking van de Februaristaking op 16.45 uur plaats op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam. Dit jaar spreekt FNV-voorzitter en trouw bezoeker van de herdenking Tuur Elzinga, alsook de voorzitter van het comité, Jaïr Stranders. Spoken word artiest Roziena Salihu houdt een voordracht en Lucky Fonz III zingt een lied. Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 en het gemeentebestuur van Amsterdam zullen een krans bij De Dokwerker leggen. Evenals vertegenwoordigers van buurgemeenten en diverse organisaties, verenigingen en instellingen. Na de voordrachten start het defilé. Wij hopen op een grote opkomst. Voor mensen die slecht ter been zijn, zijn er overdekte zitplaatsen, hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.

Bloemen

Kransen of bloemen kunnen zaterdag 25 februari tussen 10:00 en 14:00 uur worden bezorgd ter hoogte van de Nieuwe Herengracht 65, 1011 RR Amsterdam. Op die locatie zal een medewerker aanwezig zijn om de bloemen van de bloemist in ontvangst te nemen, de bloemist mag ook even het plein op om de bloemen neer te leggen op één van de bloementafels.

Randprogrammering

Voorafgaand aan de herdenking speelt Jong Meervaart de voorstelling ‘Strijders’. Toegang is gratis, maar u moet zich wel aanmelden.

Zoals een aantal jaren geleden ingezet, proberen wij vooral ook de jonge generaties bij de herdenking te betrekken. Er wordt daarvoor samengewerkt met verschillende partners, zoals De Rode Loper op School, School der Poëzie en Theater na de Dam. Ook hebben we een nieuw gratis lespakket ontwikkeld.