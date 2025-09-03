Herdenking China

Fico en de bende van drie

De premier van Slowakije, de rechtse EU-dissident-maar-lid Robert Fico, neemt deel aan de 80ste Chinese herdenking van het einde van WO-II en het verslaan van de Japanse fascisten. Hij doet graag mee aan de treurige bende van drie. Modi hand-in-hand met Poetin… mag ik hier kotsen? En allemaal ontstaan door de domme grillen van Trump. Maar doet Nederland mee aan de herdenking, niet aan de topconferentie? Zou best kunnen.

Bloedbad van Nanking

Dat was de grootste slachting van de Jappen in China. Die hadden het land al aangevallen in 1937 en het bloedbad duurde van december ’37 tot februari ’38. Met naar schatting 300.000 doden. De stad telde toen ruim 1 miljoen inwoners – nu 10 miljoen.

Beijing

China blijkt nu sterke, grote ICBMs te hebben – dat waren nou juist die raketten waar Reagan en Gorby in 1986 in Reykjavik vanaf wilden – en vanaf kwamen. De Top van Reykjavík tussen die twee vond plaats op 11 en 12 oktober 1986. Zij bereikten geen formele afspraak maar het bleek het fantastische keerpunt in wapenwedloop in de Koude Oorlog omdat het de basis legde voor latere vermindering van kernwapens en de politieke weg vrijmaakte voor het einde van de Koude Oorlog. Het lijkt wel of de huidige heren er nog nooit van gehoord hebben.

