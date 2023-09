Herdenk Naji Al Ali of kortweg: Naji Ali

Naji Ali was een van de beroemdste Palestijnse cartoonisten.

Hij werd net als honderdduizenden Palestijnen in 1948 door Israëlisch-zionistische terreurbenden verdreven en veroordeeld tot een bestaan als vluchteling (in zijn geval) in Libanon.

In 1987 stierf hij in ballingschap aan de gevolgen van een laffe aanslag op zijn leven, gepleegd door de Israëlische internationale misdaadorganisatie Mossad.

Naji Ali behoorde tot de mensen die de kunst als strijdmiddel tegen onderdrukking opvatten en die als zodanig aanwenden.

Naji Ali…

Vergeet deze naam niet.

Vergeet ook niet zijn beroemde iconische cartoon ‘Handala’ die een symbool werd en nog steeds is voor de strijd van de Palestijnse vluchtelingen voor de erkenning en toekenning van het recht op terugkeer naar Palestina, waar zij uit verdreven werden.

Naji Ali zal blijven voortleven in het hart van de progressieve mensheid, in het verzet van het Palestijnse volk tegen de Israëlisch-zionistische misdadigheid en in de strijd van alle volkeren voor het recht op vrijheid en zelfbeschikking…!

36 years passed since the assassination of Naji Ali, one of the most famous Palestinian cartoonists, by Israeli Mossad.

This is the story… pic.twitter.com/mLwVWlnJiJ

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) August 30, 2023