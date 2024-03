Henri Bontenbal opent aanval op PVV

CDA-leider Henri Bontenbal heeft tijdens het congres van zijn partij afgelopen zaterdag de aanval geopend op Geert Wilders.

Bontenbal (CDA) opent de frontale aanval tegen de populisten en de vormgegeven populistische concepten, zoals “vrijheid”.

Een zichtbaar anti-populistisch geluid zoals je het nog zelden bij de traditionele middenpartijen ziet. De VVD en NSC daarentegen slaapwandelen in een kabinet… pic.twitter.com/C03X5LDXpY — Bram van Gendt (@BramvanG3ndt) March 23, 2024



Een verfrissend antipopulistisch geluid, dat je veel te weinig aantreft bij middenpartijen. Uiteraard tot grote woede van Wilders, die onmiddellijk de slachtofferkaart speelde.

Het CDA kreeg bij de laatste verkiezingen niet meer dan 5 zetels, maar inmiddels klimt de partij langzaam uit het dal. Bij Maurice de Hond staat het CDA nu op 9 zetels (ok, De Hond. Maar tóch). Dat is vooral te danken aan Bontenbal die tijdens debatten in de Tweede Kamer een sterke indruk maakt en bezig is de partij weer in het midden te positioneren. Het heeft 13 jaar geduurd, maar inmiddels is men er bij het CDA achter dat slijmen met populistisch rechts naar de afgrond leidt.

Uitgelichte afbeelding: Door Vera de Kok – Eigen werk, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=140795295