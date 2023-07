Helaas: Lilian Marijnissen gaat gewoon door

Lilian Marijnissen is door het bestuur van de SP voorgedragen als nieuwe (nou ja) lijsttrekker. Tegenkandidaten kunnen zich nog tot 21 juli melden. Op 22 juli kiest de partijraad de lijsttrekker.

De voordracht komt niet als een verrassing. De oude garde van de SP heeft de partij nog steeds in zijn greep en Renske Leijten, de enige potentiële concurrent van Marijnissen, stapt uit de politiek (het vertrek van Leijten heeft overigens niets met het aanblijven van Marijnissen te maken).

Electoraal heeft het leiderschap van Marijnissen de partij helemaal niks opgeleverd. Integendeel: Marijnissen verloor vijf verkiezingen op rij. Op dat punt wordt ze alleen overtroffen door Geert Wilders die er een stuk of twaalf op rij verloor.

De electorale teloorgang van de SP (ooit in de peilingen de grootste partij van Nederland) is natuurlijk niet uitsluitend aan Marijnissen te wijten. De oude PvdA wist zowel de arbeidersklasse als een flink deel van de progressieve middenklasse aan zich te binden: Jan Schaefer en Jan Pronk konden naast elkaar bestaan. De SP heeft geprobeerd die rol over te nemen, maar is daar niet in geslaagd. Dat heeft zowel met externe (sociale media, veel zwaarder gepolariseerde maatschappij) als met interne factoren (een aartsconservatieve partijkern) te maken, waardoor de partij op de verkeerde momenten steevast de verkeerde keuzes maakte.

Het meest in het oog springende voorbeeld is ongetwijfeld de gang van zaken rond het Oekraïnereferendum. De SP zocht én vond aansluiting bij het meest reactionaire deel van de samenleving, maar raakte iedereen die er progressieve ideeën op na hield kwijt. Uiteindelijk was het – heel voorspelbaar – uitsluitend extreemrechts dat electoraal wist te profiteren van het referendum. De SP-kiezers die vóór ratificatie waren (waaronder ondergetekende) liepen over naar GL, terwijl het reactionaire plebs niet overliep naar de SP, maar naar Baudet. Tel uit je winst.

De SP zal keuzes moeten maken, met name in internationale kwesties en rond het klimaat, ook wanneer die keuzes bij een deel van de klassieke achterban niet goed vallen. Met Lilian Marijnissen als partijleider gaat dat helaas niet gebeuren.

Uitgelichte afbeelding: Door DWDD – DWDD, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org