Heiligverklaring Charlie Kirk en oorlogsverklaring aan dissidenten bij herdenkingsdienst Charlie Kirk

De herdenkingsdienst voor de vorige week vermoorde radicaalrechtse activist Charlie Kirk in Glendale, een voorstad van Phoenix, zoals verwacht uitgelopen op een heiligverklaring van Kirk en een nauwelijks verhulde oorlogsverklaring aan de oppositie. En dan hebben we het niet over de extremistische jihadlinkse gekkies op universiteiten, maar op iedereen die zich links van de Republikeinse Partij bevindt.

Ruim 200.000(!) mensen waren gisteren naar Glendale getrokken om Kirk de laatste eer te bewijzen. Ze kregen een perfect geregisseerde show te zien, met een mix van radicaal/extreem-rechtse retoriek en evangelische eschatologie.

Kirk werd expliciet in de traditie van christelijk martelaarschap geplaatst en Marco Rubio, Trump’s minister van Buitenlandse Zaken, vergeleek de dood van Kirk zelfs in alle ernst met de dood en wederopstanding van Jezus. Ook vice-president J.D. Vance schrok niet terug voor Grote Woorden: “We moeten niet vergeten dat hij een held is voor de Verenigde Staten van Amerika. En hij is een martelaar voor het christelijk geloof.”

Hoogte-/dieptepunt was de speech van Stephen Miller, Trump’s binnenlandse veiligheidsadviseur (homeland security advisor). Miller is een professionele speechwriter (hij schreef veel speeches voor Trump) en hij stelde niet teleur met een bijna Goebbeliaanse toespraak:

Wij staan voor wat goed is, wat deugdzaam is, wat nobel is. En voor degenen die geweld tegen ons proberen aan te wakkeren, die haat tegen ons proberen te zaaien. Wat hebben jullie? Jullie hebben niets. Jullie zijn niets. Jullie zijn slechtheid, jullie zijn jaloezie! Jullie zijn afgunst! Jullie zijn haat! Jullie zijn niets! Jullie kunnen niets opbouwen. Jullie kunnen niets produceren. Jullie kunnen niets creëren. Wij zijn degenen die bouwen. Wij zijn degenen die creëren. Wij zijn degenen die de mensheid verheffen. Dachten jullie dat jullie Charlie Kirk konden doden? Jullie hebben hem onsterfelijk gemaakt. Jullie hebben Charlie Kirk vereeuwigd en nu zullen miljoenen mensen zijn nalatenschap voortzetten. En wij zullen de rest van ons leven wijden aan het voltooien van de doelen waarvoor Charlie zijn laatste krachten heeft gegeven. Jullie kunnen ons niet verslaan. Jullie kunnen ons niet vertragen. Jullie kunnen ons niet tegenhouden. Jullie kunnen ons niet afschrikken. We zullen Charlie en Erika elke dag in ons hart dragen en des te harder vechten vanwege wat jullie ons hebben aangedaan. Jullie hebben geen idee welke draak jullie hebben gewekt. Jullie hebben geen idee hoe vastberaden we zullen zijn om deze beschaving te redden. Om het Westen te redden, om deze republiek te redden.

Miller weet natuurlijk ook wel dat er geen aanwijzingen zijn dat Tyler Robinson, Kirk’s moordenaar, banden had met linkse organisaties. Voor zover nu bekend werd Robinson gedreven door zijn afkeer van Kirk’s opvattingen (met name over transmensen) en handelde hij alleen. In MAGA-kringen doet dat er allang niet meer toe. Ook dát weet Miller. De ene helft van de MAGA-aanhang is sowieso niet geïnteresseerd in officiële verklaringen en de andere helft is van mening dat ‘links’ de trekker dan misschien niet heeft overgehaald, maar met de agressieve kritiek op Kirk de geesten wél heeft rijp gemaakt voor de moord. Waarmee ‘links’ dus net zo schuldig is als Robinson.

