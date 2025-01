Geweldige stunt van de antifascistische actiegroep Led By Donkeys die een foto van een Siegheilende Elon Musk met de tekst “Heil Tesla” op de Teslafabriek in Berlijn projecteerden. Toelichting op de actie in onderstaande video:

Led By Donkeys werkt samen met het Zentrum für Politische Schönheit, “die einzige nur von Björn Höcke anerkannte Terrororganisation”. Ook te vinden op Bluesky. Zeer aanbevolen.

Uitgelichte afbeelding: By Steve Jurvetson from Menlo Park, USA – Elon Musk overlooking the remains of F9R, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62433256