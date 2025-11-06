Heide uit balans

We doen ons best om stikstof en vergrassing uit heidegebieden te verwijderen met plaggen, maaien en begrazen. Maar lost dat ook echt de problemen voor het heidesysteem op? Onderzoeker Joost Vogels zocht het letterlijk tot op de bodem uit. Zijn belangrijkste conclusie: de natuur is ziek, en onze maatregelen zijn als medicijnen. Ze leveren deels herstel op, maar hebben bijwerkingen.

Joost Vogels, onderzoeker aan Radboud Universiteit Nijmegen, verdedigde deze maand zijn proefschrift: hoe werkt een onbalans van voedingsstoffen in de bodem door via planten op dieren, en welke gevolgen heeft dat voor herstel van heideterreinen? Vogels onderzocht zowel de effecten van verzuring en vermesting van de bodem als herstelmaatregelen, zoals plaggen en het toevoegen van bufferende stoffen. Zijn belangrijkste conclusie vat hij samen in een metafoor: de natuur is ziek, en onze maatregelen zijn als medicijnen. Bij grootschalige of verkeerd gebruik zijn deze bijwerkingen groter dan de voordelen. En de bijsluiter wordt niet altijd goed gelezen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Rasbak – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2670326