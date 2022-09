Hebben Formule 1 races nog enig nut?

De auto blijkt nog steeds een heilige koe.

Zij is statussymbool en icoon van de heilige vrije markt. Dat is wel gebleken door reacties en commentaren dit jaar rondom de Formule 1 races in Zandvoort. Alle scepsis en protesten zoals die vorig jaar nog de krantenkoppen vulden zijn vergeten. Dit jaar is het 1 groot feest. Dit jaar geen gemopper over Prins Bernhard van Oranje de eigenaar van het circuit, die de races naar Nederland heeft teruggebracht en geen nare geluiden over zijn huizenbezit en zijn dure klimaatonvriendelijke hobby.

Het belang van de zeldzame zandhagedis was vorig jaar door de rechter al ondergeschikt aan het economisch belang verklaard. De organisatie heeft zichzelf volkomen toegewijd verklaard aan duurzaamheid. En met de populariteit van de Belgisch-Nederlandse coureur lijkt de status van de sport in Nederland onaantastbaar.

Burgemeester van Zandvoort David Moolenburgh is bij aanvang helemaal in zijn nopjes.

Het plezier dat mensen ontlenen aan de autosport ontgaat me helemaal en ik ben het wel eens met deze tweet van Esther Ouwehand:

‘Dus jullie gingen massaal juichen voor lui die rondjes reden in raceauto’s? Nergens heen, zeg maar? Bakken broeikasgas en stikstof de lucht in pompend terwijl de klimaat- en natuurcrises al volop voelbaar waren? Okee 🥴’ ~je kinderen over een jaar of 10#teamnatuur #zandvoort — Esther Ouwehand (@estherouwehand) September 4, 2022

Uiteraard leverden deze opmerkingen commentaren op over hoge zuurgraad, azijnzeiken en dergelijke, regelrechte ontkenning van stikstofproblemen en overige bekende argumenten zoals: mensen hebben toch recht op een lolletje. Daarnaast werden naar voren gebracht de vergelijkingen met andere dingen die ook schadelijk zijn voor het klimaat, zoals de reizen van Europarlementariërs tussen Brussel en Straatsburg, oorlog in Oekraïne en de milieubelasting van het hebben van kinderen. En ja Tata Steel werd ook genoemd. Bij wat Tata Steel uitstoot vallen de schadelijke gevolgen van deze ene race in het niet.

Bovendien stelden anderen: Ieder festival heeft een bepaald ecologisch effect. De uitstoot van stikstof en andere broeikasgassen komen vooral van de bezoekers. Deze F1 is juist erg duurzaam want bezoekers komen niet met de auto maar met de trein. De CO 2 uitstoot van de racende auto’s zelf is te verwaarlozen, in het groter plaatje van het totale evenement. Door alle technologische vernieuwing zijn auto’s veel minder vervuilend dan vroeger. In feite wordt door de competitie van de races de innovatie bevorderd. De ruime bijval voor het evenement vond ik dit jaar opvallend maar eigenlijk iedereen was blij.

De races als uithangbord voor de autoindustrie.

Dus zeker in aanloop naar en tijdens de races was er weinig kritiek te vinden en zo konden de races beginnen op de manier waarop ze altijd al bedoeld waren: als reclame voor de fossiele autoindustrie. Zoals ik op wikipedia las

‘win on Sunday, sell on Monday’,

Nauwelijks een woord over de bijdrage van de autoindustrie aan de huidige klimaatproblemen.

Behalve dan de eerder genoemde tweet. Ook was er ter plekke een demonstratie. De verslaggever van het Noordhollands Dagblad lijkt weinig onder de indruk.

Toch is het problematische van het gebruik van fossiele brandstof niet helemaal aan de industrie voorbijgegaan. Dat is uiteraard ook ingegeven door onder andere besluiten van de EU dat de uitstoot van brandstof auto’s fors moet afnemen. Maar een volledige uitstap uit het gebruik van fossiele brandstof bij de F1 zit er niet in.

“De Formule 1 maakte eerder ….. bekend ook voor de volgende generatie motoren een beroep te blijven doen op de hybride motoren. De duurzaamheidsinvesteringen concentreren zich vooral op investeringen in duurzame brandstof. Carey: “Omdat meer dan een miljard van de 1,1 miljard wagens ter wereld verbrandingsmotoren gebruiken, hebben we de kans om de toon aan te geven met technologie die de CO 2 -uitstoot wereldwijd kan doen afnemen.”

Deze keuze lijkt ingegeven door de wens zo veel mogelijk te willen doorgaan op de oude voet, en de gedachte dat het lukt het om met gebruik van bio ethanol en andere innovaties de uitstoot aanzienlijk terug te dringen. Hoogstwaarschijnlijk is dit een misrekening. Het wordt steeds duidelijker dat de productie van voeding, zoals mais en bieten, om er autobrandstof van te maken geen probleemloze oplossing is. Daarom is het beter te richten op duurzamere alternatieven zoals beter openbaar vervoer en gebruik van elektrische deelauto’s.

Het houden van Formule 1 races zal een oplossing in elk geval niet dichter bij brengen. De auto op fossiele brandstof is ten dode op geschreven.

Er is weinig reden voor een feestje.