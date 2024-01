Hé joh, Kim, je SER-rapport: leuk. Maar klopt het wel?

Kim Putters en zijn vrienden in de SER missen in hun nieuwe rapport ‘Brede welvaart’ toch twee ondergeschikte puntjes. Vind ik dan. Zeker hebben we ‘maakindustrie’ nodig, die duurzaam is. Maar vertrek van de maakindustrie door de milieu-eisen hier: dat klopt niet. Kleine of middelgrote onafhankelijke echt ‘Nederlandse’ bedrijven tot zo’n 500 m/v vertrekken echt niet. Hun eigenaren/directeuren, chefs en personeel zijn namelijk ‘gewortelde’ Nederlanders.

Even tussendoor: erg nuttig en nodig zijn wel farmaceutische bedrijven. Waar zijn Philips-Duphar uit Amsterdam, Weesp en elders, de Koninklijke Gist Brocades uit Delft en elders, Roter van Roterdon en Rotersept uit Hilversum en Europa, Amsterdam Chemie en Farmacie uit Amsterdam en Maarssen gebleven?

We kennen het antwoord: weg. Wel hebben ‘we’ DSM en Organon nog. Maar de meeste medicijnen of hun grondstoffen komen nu uit India of China. Dat soort multinationaal kapitalisme leidt tot tekorten en onzekerheid hier en ruzies in de apotheek. Duidelijk niet goed.

Okee: terug naar het Rapport. Maar duurzaamheid – ja, natuurlijk. Ligt voor de hand. Alleen mis ik de overbevolking in Nederland – die is de ergste van heel Europa en die krijg je heel moeilijk duurzaam. Nota bene in een land waarvan de regering Drees in de jaren ’50 emigratie sterk bevorderde.

Mijn vaders oudste zus en haar gezin emigreerden in 1953 per boot naar Nieuw-Zeeland, onze overburen in 1954 per boot naar Canada en wijzelf per boot en trein in 1956 naar Californië. Mijn vaders beste vriend uit Haarlem met zijn vrouw en drie dochters zaten daar al, zodoende (zijn vrouw en hij waren overigens Joodse overlevenden.) Frans, een schoolvriendje uit mijn klas ook naar Canada, maar pas in 1966. Wij kwamen overigens weer terug, net als éénderde van alle emigranten.

Overigens lijdt ons milieu ook zwaar aan overbevolking met koeien en varkens, maar daar wordt aan gewerkt.

Maar dan puntje twee: AI? Dat gaat ons leven toch helemaal…? Ehh, ja, ehh.., maar maar… – Ja – wat maar?

Maar in het rapport ‘Brede welvaart’ staat in de publieksversie letterlijk ÉÉN zin van TIEN woorden: ‘Verhoog de arbeidsproductiviteit door digitalisering, robotisering, AI en sociale innovaties.’

In de uitgebreide versie voor de regering staat het wel DRIE maal en in maar liefst DRIE zinnen:

‘Zo heeft AI als systeemtechnologie een grote impact op economie en samenleving. De snelle doorbraak van generatieve AI heeft vooral impact op de dienstensector. Biotechnologie is naast AI een belangrijke technologische revolutie met impact op farmacie, chemie en onze voedselproductie.’

‘Grote IMPACT’. Zozo.

En overbevolking? In beide versies: NUL maal in NUL zinnen.

Zo. Die zit! Zoek gerust zelf.

PS: Bizar dat de PVV en haar aanhang vergeet dat de ‘schuld’ van de immigratie, de ‘gastarbeid’ geheel ligt bij HET BEDRIJFSLEVEN! Die begonnen met Italiaanse gastarbeiders, toen nog in een soort barakken, toen Marokkaanse en Turkse compleet met gezinshereniging in echte volkswoningen. Ik wijs er nog even op dat de KVP, de ARP etc in coalities met o.m. de VVD maar zonder de PvdA regeerden van 1958 tot 1965 en van 1966 tot 1973. Toen begon Den Uyl aan vier jaar en toen weer CDA-VVD met premiers als Van Agt 1977-82 en Lubbers 1982-89 – beiden goed voor drie ronden.

Nou: dan lossen die het ook maar op! Hallo CDA en VVD! Toch?

– Uitgelichte afbeelding: Door Ministerie van Buitenlandse Zaken – https://www.flickr.com/photos/ministeriebz/50926178726/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99737981