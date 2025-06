Hè hè, van het wappiekabinet zijn we af

Het was natuurlijk geen toeval dat in Amsterdam een meute goedgemutste kabouters op de been was op een groene brug. En dat op dezelfde dag Wilders in een andere stad een brug opblies. Paf! Op het juiste moment is het Wappiekabinet gevallen.

Juist nu we over een kleine drie weken de belangrijkste bijeenkomst uit de geschiedenis van de NAVO gaan ontvangen, in Den Haag. Nu geen last meer van de PVV, dat alles doet om de eenheid van het verbond ter verdediging van Oekraïne en de democratie in de soep te laten lopen.

Maandagavond, toen ik nog bij het Vondelpark was voor de naamgeving van de nieuwe Kabouterbrug, wedde ik nog dat onze blonde Wappiekoning zijn brug toch niet zou opblazen. ‘Hij zal toch wel geleerd hebben, in 2012, van zijn verlies na zijn vertrek uit de regering Rutte I?’ hield ik mijn gastheer voor. Door de breuk verloor hij toen toch veel stemmen?

Naïef van mij. Geert deed het weer. Hij liet zich meesleuren door zijn ongeduld, eigenlijk over zijn eigen falen om met inzet van bekwamere ministers althans iets te realiseren van zijn program. Natuurlijk kwam hij met zijn complottheorie-gelovige, racistische ministers zoals Marjolein Faber en Reinette Klever niet in de buurt van onmogelijke doelen zoals asielstop, dichte grenzen, huurbevriezing, lagere energieprijs en een einde aan de woningnood. Niets is er bereikt, wel is Nederland minder groen geworden en speelde het in de internationale politiek geen rol. Nam Nederland stelling tegen de genocide in Gaza? Nee, het treuzelt en kabbelt. Zelfs de door de PVV en coalitiepartners gehate Spreidingswet is niet ingetrokken, geen enkel programmapunt is gescoord. De aanstelling van deze ministers was zijn eerste fout en het laten vallen van zijn kabinet zijn tweede fout. Wij blij!

NIET ALLEEN WILDERS VALT

Wilders leert niet, ook niet na bijna een kwart eeuw demagogie en kiezersbedrog. Het is duidelijk dat zijn spookpartij bij de vorming van een nieuw kabinet buitenspel komt te staan. Wie hem nog vertrouwt wordt door constructieve politici geweerd. In zijn aftocht sleurt hij ook de boeren van de omgekeerde vlaggen mee. Zelfs de door de PVV en coalitiepartners gehate spreidingswet is niet ingetrokken. Dáág PVV en BBB!

De VVD mag zich wel eens flink achter de oren krabbelen, nu overduidelijk is dat haar keuze voor een kabinet met Wilders funest voor het land is geweest. Dilan Yeşilgöz heeft zich zwaar misrekend door met de PVV in zee te gaan en nu zij zelfs achteraf nog zegt niet te weten of ze opnieuw met de PVV zou willen regeren, is het tijd voor een opstand in haar partij. En een nieuwe lijsttrekker aan te wijzen die wel openstaat voor samenwerking met links. Laat het nu toch eens duidelijk zijn dat iedereen die voor democratie is één front moet vormen tegen het rechtsextremisme dat Europa bedreigt en heult met Trump of zelfs Poetin.

OPLUCHTING

Op het nippertje kan Nederland weer opveren om de opgelopen achterstand mogelijk in te halen. Om de echte problemen aan te pakken en mee te helpen het van twee kanten bedreigde Europa sterker en zelfstandiger te maken, zonder de perverse invloed van Orbán en de zijnen.

Wat een opluchting! Zonder deze regering krijgt Nederland de kans om goed te maken wat er in Polen is misgelopen, waar Nawrocki, een fan van de bitcoin-koning van Amerika, president is geworden. Dat laatste veroorzaakt gestruikel bij de wederopstanding van Europa, maar hopelijk komt er dan in de belangrijke lidstaat Nederland een stimulerende regering, onder leiding van oplossing gerichte leiders., Want reken maar dat GL/PvdA en CDA veel verdwaalde stemmen zullen terughalen in de verkiezingen die er in de herfst komen.

KOM OVER DE BRUG!

Natuurlijk had deze regering ook eerder mogen vallen. Zodat een betere regering, Orbán na zijn verraderlijke trip van naar Moskou, halverwege het vorig jaar, uit zijn functie als voorzitter van de EU had kunnen zetten. Of bij de verkiezing van Trump een krachtig tegengeluid kunnen laten horen. Of om eindelijk de knoop door te kunnen hakken over het stikstofprobleem, dat de natuur in Nederland maar blijft bedrukken. Of echt iets tegen klimaatverandering kunnen doen en aan een Europees en beter bewapend leger werken. Het onderwijs krachtiger op poten kunnen zetten, hup noem maar op. Al die topprioriteiten waaraan door een nieuw kabinet gewerkt kan gaan worden.

Laat de Kabouterbrug in Amsterdam het sein zijn voor de vorming van een verenigde, brede partij die namens Nederland in de wereld de strijd voert tegen het nieuwe fascisme en helpt de aanval van Trump en Poetin tegen Europa af te slaan. Kom over de brug en werk mee: na de val van het wappiekabinet een regering van de helpende hand!

Lukt het zo’n nieuwe, brede partij te vormen die Nederland en Europa oplossingen biedt?

– Uitgelichte afbeelding: Door Milliped – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22080760