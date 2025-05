Hé Edwin… jij hier, bij ON? Niks verbranden hoor!

Alle boeken en papieren hadden ze in de ON-studio gisteren om 12 uur uit zijn buurt geschoven. Edwin-de-koranverbrander AKA Edwin-de-verscheurder zijn namelijk één en dezelfde persoon. Hij kreeg gisteren zeker 15 minuten het woord bij Ongehoord Nederland. Maar hij kreeg van niemand een vuurtje.

Even serieus: Edwin Wagensveld van Pegida kreeg bij de omroep alle ruimte om te bepleiten dat asielzoekers de EU en al helemaal niet Nederland meer in mogen. Hij heeft wel eens met een vriendin langs de Bulgaarse grens ‘illegale’ grensoverschrijders opgespoord. Dat vond Frontex – de fascistoïde nachtmerrie van elke dwaallegaal – natuurlijk prachtig.

‘Pushbacken‘ hoef je Edwin niet uit te leggen. Dat zoiets misschien botst met mensenrechten… ach. Edwin is dus van Pegida – voluit ‘Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes’. Wagensveld woont in Duitsland bij de Nederlandse grens, had of heeft een handel in wapens en is meermaals veroordeeld. Een keer wegens belediging van moslims en nog een keer wegens belastingontduiking.

‘Abendland‘ – zie ook de Duitse Wikipedia – is echter een term die bij de nazi’s erg populair was – dus is Edwin afgegleden naar neo-nazisme? Nee, daar is hij net te slim voor. Maar waarom zijn club ook in Nederland een Duitse naam moet hebben? Waarom niet Petita? ‘Patriotten tegen’ etc? Want zijn beweging is toch petieterig in Nederland – je ziet hem altijd in z’n eentje branden en scheuren. O ja: waarom vroeg die jongen van ON niet waarom Edwin die naziterm dan bleef gebruiken?

Edwin klaagde over de tegenwerking die hij krijgt bij zijn barbecues voor de deuren van ambassades. Maar de gemeente Den Haag – en soms ook Arnhem – erkent zijn demorecht. Wat is zijn boodschap? Dat islamisten en de moslimbroederschap Nederland overnemen.

Hé – dat zei Ayaan H-A zaterdag ook al in de Telegraaf – met daarbij de tip dat deze twee ‘vernietigd’ moeten worden in de zin: “JE SLUIT GEEN CONSENSUS MET ISLAMISTEN. JE VERNIETIGT ZE’.



Zou er een anti-islamistencomplot van de Telegraaf en ON bezig zijn?

Wagensveld organiseert zijn rellen nogal narcistisch. Wel is onze Geert in 2015 ook een keer gaan spreken bij Pegida in Dresden (toen was Wagensveld daar ook al actief). Pegida kwam nog even ter sprake bij het seminar gisteren van de vereniging van Juristen voor Mensenrechten. Daarover een apart stukje.

– Uitgelichte afbeelding: Door Apdency – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46447384