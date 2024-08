Harris kiest voor Tim Walz als running mate

Kamala Harris heeft Tim Walz aangewezen als kandidaat-vicepresident. Walz is momenteel gouverneur van Minnesota.

Economisch staat Walz op de linkervleugel van de partij. Hij heeft zich als gouverneur ingezet voor uitbreiding en betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg in Minnesota en voerde gratis schoolmaaltijden in. Walz staat bekend als zeer vakbondsvriendelijk. De grote vakbond UAW (United Auto Workers) reageerde dan ook opgetogen op Harris’ keuze:

Tim Walz doesn’t just talk the talk, he walks the walk. From delivering for working-class Americans to standing with the UAW on our picket line last year, we know which side he’s on. That’s why we’re going to send@KamalaHarris and @Tim_Walz to the White House this November. pic.twitter.com/uALOPL9LOJ

— UAW (@UAW) August 6, 2024