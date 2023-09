Harm Beertema werkt aan kritisch boek over Wilders

Vertrekkend PVV’er Harm Beertema werkt aan een boek over zijn tropenjaren bij de PVV. Harm is natuurlijk niet rancuneus, maar hij heeft inmiddels wél aangekondigd Geert Wilders niet te zullen sparen.

Beertema trok zich woensdag terug van de verkiezingslijst van de PVV, nadat hij ontdekte door alleenheerser Geert Wilders op de zestiende plek te zijn gezet. To add insult to injury belandde een volledige onbekende ‘poffertjesmevrouw’ (Harm’s woorden) uit Brabant op de derde plek. Beertema trok zich verongelijkt terug en zei niet langer automatisch met de PVV-fractie mee te zullen stemmen.

Nu ligt er dus de aankondiging van een boek (‘het voorwoord is af’) waarin Beertema belooft flink uit te zullen halen naar zijn (vroegere?) partijleider. Beertema verwijt Wilders een solist te zijn die er alles aan doet regeringsverantwoordelijkheid te vermijden: “We hebben niet de verantwoordelijkheid genomen om te regeren. Telkens als het die kant op leek te gaan, kwam er weer een spektakelstuk van Wilders waardoor we alle ruiten ingooiden voor onszelf. Neem die uitspraken rond minder Marokkanen of de ‘kopvoddentaks’.”

Bij FVD hebben ze inmiddels ook in de gaten hoe de vork in de steel zit. Volgens het AD heeft FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen Beertema uitgenodigd over te stappen naar FVD. Beertema zegt daar op zich wel wat voor te voelen: “Thierry Baudet is een oude vriend van me. Daar heerst een debatcultuur. Helaas zit Harm’s eigen eergevoel hem in de weg: “Maar ik ga mijn PVV-zetel niet meenemen, ik zit hier op de kracht van Geert Wilders”.

