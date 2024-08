Harde kern PVV gaat weer ouderwets los op Twitter

Op Twitter ging de harde kern van de PVV-aanhang weer eens ouderwets los na een bericht van de NOS over verdronken asielzoekers. De reacties waren zó erg dat de NOS besloot de mogelijkheid te reageren uit te schakelen.

De mogelijkheid om te reageren op dit bericht op X hebben wij uitgeschakeld vanwege het grote aantal racistisch en discriminerende reacties. Tot onze spijt, want eigenlijk willen we iedereen laten meepraten over het nieuws en over onze journalistiek. Maar in dit geval gaan de… — NOS (@NOS) August 20, 2024

Wilders reageerde uiteraard niet, maar tot veler verbazing deed Caroline van der Plas dat wél:

Verschrikkelijk hoe mensen reageren op het verlies van het leven van mensen. Ik walg ervan 🤮 . Gelukkig staat Twitter niet gelijk aan Nederland. Twitter is een riool. En dat zult u waarschijnlijk bevestigd zien aan de reacties die ongetwijfeld op deze post komen. https://t.co/AKGC6yUcy1 — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 20, 2024



Syrisch vluchtelingenmeisje in Turkije – By Ahill34 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53280095