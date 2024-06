Hardcore racist wordt minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp

Reinette Klever wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Klever was tussen 2012 en 2017 Tweede Kamerlid voor de PVV. Na haar vertrek uit de Kamer ging ze werken voor het investeringsbedrijf van haar echtgenoot.

Klever werkte ook als presentator voor ON!. Daar presenteerde ze o.a. het Zwarte Pietenjournaal, dat ON! begon als reactie op het afschaffen van Zwarte Piet. Een fan van blackface moet dus straks de Nederlandse handelsbelangen in Nigeria behartigen. Boeiend.

Klever liet eerder al eens weten dat wat haar betreft Ontwikkelingshulp wel afgeschaft kan worden. Kun je mooi het afschaffen van het eigen risico in de zorg mee financieren, toch? Probleem opgelost.

Opvallend: ‘ontwikkelingssamenwerking’ gaat weer ‘ontwikkelingshulp’ heten. ‘Hulp’ werd ooit vervangen door ‘samenwerking’ om tot uitdrukking te brengen dat ontvangende landen als gelijkwaardige partners worden beschouwd. Tijd die zwartjes eens met de neus op de feiten te drukken denkt men bij de PVV.

Verder wil Klever asielzoekers uitsluiten van zorg en wordt het wat haar betreft tijd allochtone wanbetalers anders en harder aan te pakken dan autochtone wanbetalers. Weg met die onzin in de Grondwet over ‘iedereen gelijk behandelen’. Vermoedelijk zat zelfbenoemd bewaker van grondrechten Pieter Omtzigt even te slapen (of hij keek welbewust de andere kant op).

Beoogd minister Buitenlandse handel en Ontwikkelingshulp in kabinet Wilders/Schoof Reinette Klever: “Allochtonen zijn 3 keer vaker wanbetaler dan autochtonen. Waarom is er geen specifiek beleid om allochtone wanbetalers aan te pakken?” En ze wil asielzoekers uitsluiten van zorg. pic.twitter.com/1WXCaZAGou — dr. Marina (@mmeeuw) June 13, 2024



