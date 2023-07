Happy birthday, Mick!

A man of wealth and taste is vandaag 80 jaar jong geworden, en dat mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Zonder verder commentaar, want alles wat over de Stones gezegd kon worden is wel zo’n beetje gezegd. Gefeliciteerd, Mick!

De keuze van schrijver dezes:

Laurent’s keuze, want Keith is hier goed in vorm en ‘ze zijn hier nog niet zo oud’. Het moest eigenlijk over Mick gaan, maar vooruit.

Arnold’s keuze. Een van de beste riffs ooit.

De keuze van Rob Bloemkolk:



Far away eyes

Uitgelichte afbeelding: Door Marcel Antonisse / Anefo – Nationaal Archief, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46173928