Hamas eist mislukte aanslag in Tel Aviv op

De mislukte aanslag afgelopen nacht in Tel Aviv is opgeëist door Hamas en de Islamitische Jihad. Hamas kondigde vandaag aan meer aanslagen te zullen plegen.

De aanslag in Tel Aviv mislukte omdat er tijdens het vervoer van de explosieven iets misging, waardoor de wannabe terrorist zichzelf per ongeluk opblies. Een omstander raakte gewond. Hij is opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De ontploffing én de dader werden beiden vastgelegd op camera:

De politie vermoedt dat een nabijgelegen synagoge het doelwit van de aanslag was.

Uitgelichte afbeelding: By Kobi Gideon / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138951085