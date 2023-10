Hamas dringt tanks terug in Gaza-stad

Israelische tanks die de buitenwijken van Gaza-stad waren binnengedrongen zijn weer teruggedreven zo heeft Hamas bekendgemaakt. Voordien beschoten zij twee auto’s met mensen die wilden vluchten. Drie mensen werden daarbij gedood. Een kolonne tanks is intussen uit het zuiden opgerukt en heeft de wegen van Noord- naar Zuid-Gaza afgesneden. Het bombarderen gaat onafgebroken door. Rondom het al-Quds ziekenhuis, dat nog steeds wordt bedreigd, zijn intussen alle huizen in de directe omgeving gebombardeerd. Israel zou 600 doelen hebben bestookt. Ook zegt het een aantal strijders van Hamas te hebben uitgeschakeld.

Verdere gegevens van het strijdverloop zijn niet beschikbaar. Het dodental staat volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid nu op 8.306 doden, waarvan 3.457 kinderen, 2.136 vrouwen. Er zijn 21.048 gewonden. Maar ook deze cijfers zijn niet langer betrouwbaar door het grote aantal slachtoffers onder het puin. Het ministerie voegde eraan toe dat Israel het werken met ambulances onmogelijk heeft gemaakt en dat 25 ziekenhuizen intussen hun activiteiten hebben gestaakt. Temidden van alle chaos heeft Israel onder druk van westerse landen wel een tweede aansluiting met drinkwater weer opengesteld en ook zouden 34 vrachtauto’s met hulpgoederen zijn binnengekomen, maar het is volstrekt onduidelijk of het verschil zal maken.

Op de Westoever pleegde Israel opnieuw een inval in Jenin. Daarbij werden ook drones ingezet. Er werden kolossale vernielingen aangericht en vier mensen, Amir Sharbji (25), Nawras Bajawi (28), Wiam Hanoun (27) en Khaled Jabarin (23) werden gedood. Er waren negen gewonden. Later maandagmorgen werd in Yatta de 23-jarige Mahmoud Abu Sabha doodgeschoten terwijl in Ramallah de 23-jarige Ahmed Nofal overleed aan een schotwond die hij enige dagen geleden opliep door kolonisten in Ras Kalkar. Bij confrontaties in Hebron raakten 22 mensen door schotwonden gewond van wie één ernstig. Ook werden weer tenminste 60 mensen opgepakt. Instellingen van gevangenen zeiden dat sinds 7 oktober 1.680 mensen zijn opgepakt en in administratieve detentie worden gehouden.

– Uitgelichte afbeelding: By Tasnim News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138694503