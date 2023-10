Verrassingsaanval Hamas op Israel: tenminste 100 Israeli’s gedood, in Gaza 198 doden door Israelische bombardementen

De beweging Hamas heeft in de vroege ochtend van 7 oktober een aanval ingezet op Israel. Met bulldozers werden op diverse plaatsen brede bressen gemaakt in het afsluitingshek dat Gaza al jaren van de wereld isoleert. Een onbekend aantal strijders uit Gaza viel Israel binnen. Een aantal grensplaatsen, waaronder Sderot en kibbutz Be’éri lieten hulpkreten horen van in hun huizen gebarricadeerde mensen. Beelden van overrompelde soldaten die waren gesneuveld en dolle menigten die op hun lijken dansten waren te zien op sociale media. De voorzitter van de regionale raad Sha’ar Hanegev sneuvelde in een gevecht met Hamas-strijders. Ook een brandende tank was zichtbaar.

Bovendien werd tegelijkertijd een aantal van 2.500 tot 3.000 raketten op Israel afgevuurd. Plaatsen waar het alarm afging waren onder meer Ashkelon, Tel Aviv, Sde Boker, Arad en Dimona, en later ook Jeruzalem. De krant Israel Times publiceerde een foto van een appartement in Tel Aviv dat een voltreffer had ontvangen van een raket en ook inslagen in Ashkelon. Hamas gebruikte bij de aanval ook hanggliders. en drones. Op sociale media waren beelden te zien van aanvallen op een een wachttoren en een tank die ontplofte. Israel meldde uren later dat er op zeven plaatsen,waaronder een militair etablissement werd gevochten met strijders van Hamas

Mohammed Deif, de militaire commandant van Hamas, gaf een verklaring af waarin hij de aanval een antwoord noemde op de herhaalde ontheiligingen van de Aqsa- moskee in Jeruzalem. Hij voegde eraan toe dat Israel dit jaar honderden Palestijnen heeft gedood en aanbiedingen voor een gevangenenruil heeft afgewezen. ”Vandaag brengen we de revolutie opnieuw tot leven en laten we ”De Mars ven de terugkeer” herleven,” aldus Deif. Mohammed Arouri, een van de leiders van Hamas, zei dat de groep diverse Israeli’s waaronder ook hoger geplaatsten heeft gekidnapt en naar de Gaza-strook heeft overgebracht. Ook de Islamitische Jihad zegt gijzelaars gevangen te hebben genomen. Israel heeft bevestigd dat tientallen mensen gevangen zijn genomen en als gijzelaars naar Gaza zijn gebracht.

Israel maakt tot dusver melding van meer dan 100 doden en rum 900 gewonden. Er wordt aan toegevoegd dat deze aantallen zeker nog zullen stijgen. Israel bombardeert intussen op ongekende schaal de Gazastrook. Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza zijn sinds vanmorgen 198 Gazanen daarbij gedood. Het aantal gewonden is 1.610. Dit zijn aantallen die niet eerder op één dag in een Israelische aanval op Gaza werden bereikt. Vanuit Gaza zijn er berichten dat woonhuizen en ook ziekenhuizen zijn aangevallen.

Israel was tijdens de feestdag ter afsluiting van het Loofhuttenfeest volledig verrast, wat dat betreft was er een duidelijke parallel met de Yom Kippur-oorlog die Egypte 50 jaar geleden op 6 oktober begon. De Mossad en de militaire inlichtingendiensten hadden geen meldingen gedaan van ophanden zijnde aanvallen. Minister van Defensie Yoav Galant haastte zich naar zijn post in Tel Aviv voor overleg en kondigde een mobilisatie af. Er worden tienduizenden reservisten opgeroepen. Premier Netanyahu die ook deelnam aan het overleg verklaarde on een televisieboodschap dat Hamas voor deze aanval ”een ongekende prijs zal betalen”. ”Burgers van Israel we zijn in oorlog. Geen operatie of een ronde van gevechten maar in oorlog! Deze morgen begon Hamas een moorddadige verrassingsaanval op Israel en zijn burgers,” aldus Netanyahu.