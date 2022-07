Hallo, BM van Noordoostpolder, raadsleden, dorpsraden: even over het AZC etc

Ik moet nou toch niet wéér ‘Not In My Backyard’ gaan roepen tegen die Noordoostpolder- en dorpelingen van Bant, Luttelgeest en Kuinre? Niet tegen allemaal natuurlijk, maar tegen de BM, raad of ‘dorpsvoorzitters’ die ze daar hebben? Van die drie dorpen van elk zo’n 1.500-2.000 inwoners? Die zijn tegen de bouw van een nieuw aanmeldcentrum. Zodat vluchtelingen niet meer in Ter Apel in de tuin of op stoelen hoeven te slapen.

Ze hebben wel één punt: er is daar al een AZC – in Luttelgeest, naast Bant. Dat heeft een van de dorpsvoorzitters, Arjan Dunnewind van Bant, zo zei hij me zelf, ook regelmatig bezocht en zich voor de mensen ingezet. Daar zitten 1.000 mensen, en het gaat daar, vindt ook fractievoorzitter van GroenLinks Hylke Hekkenberg, eigenlijk best goed. Ook hij en zijn vrouw doen daar dingen. Ze hebben daar ook nog ‘arbeidsmigranten’ in huisjes. Gaat redelijk.

Maar intussen slapen de onderwerpen van deze discussie nog steeds buiten, soms in tenten of op stoelen. Mannen, vrouwen en ook kinderen. Even beetje flauw doen met artikel 22 van de Grondwet: ‘ 2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.’

Kenmerken van AZC- en opvangplannen:

Het komt nooit goed uit. Met nooit bedoel ik: NOOIT.

De communicatie is meestal naatje. Ook nu weer vanuit Den Haag.

Geen enkele gemeente, dorp of buurt heeft zich ooit uit zichzelf aangemeld voor een AZC of opvang.

Afwijzing en bezwaren stoelen meestal op gebrek aan empathie (= inlevingsvermogen) en aannames zoals ‘het gaat fout lopen’, en ‘het zijn allemaal straatrovers’ of zoals een dorpsgenoot van mijzelf het ooit zei: ‘Het zijn allemaal verkrachters’. In de NOP valt dat wel mee. Ik weet ’t: in Weert niet.

Er ontbreekt vrijwel altijd de houding ‘Okee, kom maar op, we gaan er wat van maken’.

En ja, ik weet wat het inhoudt. Hier vlakbij, 1,5 km, zat 25 jaar het grootste AZC van Nederland, Crailo. En ja, er werden fietsen gejat. Er waren winkeldiefstallen.

En we hebben twee gezinnen, althans de moeders, over de vloer gehad. Eentje uit Bosnië, gezin met vader en twee kinderen, en de moeder kwam bij ons schoonmaken. Ze kwamen ook wel eens koffiedrinken. Bij hun vertrek naar een woning in naar ik meen Bovenkarspel: tranen, omhelzingen.

De tweede was een Armeens gezin met drie kinderen. Zij had economie gestudeerd maar wilde best schoonmaken. Hij – ook econoom – deed samen met mij af en toe tuinklussen. Uiteindelijk zijn ze met een ‘oprotpremie’ terug naar Rusland gegaan, ongeveer in 2007. Rusland was namelijk niet gevaarlijk genoeg…

Toen ze weg moesten vermagerde hij in een maand 20 kilo. Hun kinderen van 5, 6, 8 zaten hier op school en hadden in dat halve jaar al accentloos Nederlands geleerd. Ze kregen de afgedankte fietsen van een steenrijk gezin uit de rijkste buurt (o.m. Brenninkmeijer!) van Hilversum. Die kinderen zouden zo’n beetje klaar zijn met hun hbo en in de zorg aan de slag kunnen. Er bestaat in Nederland een sterke Armeense gemeenschap, al in Amsterdam sinds de 17de eeuw met eigen kerk, die hen absoluut zou hebben geholpen.

Ja, niks gaat vanzelf. Niks gaat makkelijk. Niks gaat probleemloos.

Ik hoop dat jullie in de NOP er echt wat van gaan maken. Eis van de staatssecretaris extra hulp, extra fietspaden, een zwembad, geld. Zorg dat we trots op jullie in de NOP kunnen zijn.

En jazeker: Crailo werd in 2016 gesloten, door Ruttes kabinet. Net als veel andere AZC’s. Waarvoor mede namens de NOP veel dank. (Als ik nog terugdenk aan Ankie Broekers-Knol… rillingen).

PS1: En ook veel dank voor het eindeloos laten oplopen van de melkveecrisis, de mestcrisis, de bejaardencrisis, de toeslagencrisis, de woningcrisis, de zorgcrisis, de… ja, ja, zeg ’t maar hardop: de Rutto-degruttocrisis!

PS2: Er is een Oekraïense ambassadeur in Duitsland – maar die verheerlijkte van de week de beruchtste Oeknazi uit WO-II, Stepan Bandera. Dat gaf heel boze koppen in Duitsland, Polen, Israël en zelfs Oekraïne zelf. En het speelt Putin in de kaart, dat het daar allemáál nazi’s zijn. Deze Andrij Melnyk zal wel gauw een geheel nieuwe positie aan het front krijgen, zou ik denken.

PS3: Als je alles, en Stepan Bandera gehad hebt… Marktplaats adverteert nu zelfs op z’n homepage met nazispullen, en wel van de SS…. Godsamme… Ze hebben na wat acties van ons en uit Joodse kring regels opgesteld, dat er niks van nazi’s op de site mag… Hier twee foto’s van vandaag. Let wel: ‘XX’ betekent in Marktplaats-code: SS. De teller staat vandaag overigens op 100 artikelen. Echt van de SS.

– Uitgelichte afbeelding: Door Onbekend – [1], Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3685641