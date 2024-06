Haïti staat gevaarlijk dicht bij de afgrond

De situatie in Haïti is bijzonder alarmerend door geweld, een economische puinhoop en extreem weer, zegt Mario Lubetkin, assistent directeur-generaal bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). “Een acute voedselcrisis dreigt”.

Hoewel de meest recente cijfers een verbetering aantonen van de voedselzekerheid in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, zijn de gegevens voor Haïti juist zorgwekkend.

Sterker nog: de situatie in Haïti is bijzonder alarmerend. Geweld, een genadeloze economische crisis en extreme weersomstandigheden hebben het land tot op een punt gebracht waar de gevolgen voor de bevolking verwoestend kunnen zijn. Voorspellingen tonen aan dat de tweede helft van dit jaar wellicht heel veel onzekerheid brengt op het vlak van voedselvoorziening voor de meeste Haïtianen.

