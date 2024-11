Grote onderwijsdemonstratie in Utrecht afgelast wegens pro-Palestijns protest

De demonstratievrijheid in het geding, dat is duidelijk. Maar wie er schuldig is, is niet geheel duidelijk. Protesten in universitaire kring zijn het afgelopen jaar nogal gekaapt door de From-the-river-to-the-searoepers. Maar of dit klopt?

De demonstratie die morgen door studenten en docenten in Utrecht zou worden gehouden, gaat niet door. De gemeente denkt dat een pro-Palestijnse organisatie mogelijk van plan zou zijn ‘de demonstratie te kapen’. De organisatie zou volgens de gemeente daarbij ‘geweld misschien niet schuwen’. De gemeente zegt hier ‘concrete informatie van buiten de stad’ over te hebben. Om wat voor informatie het precies gaat, meldt de gemeente niet. Het studentenprotest gaat daarom op advies van de gemeente niet door. Burgemeester Sharon Dijksma zegt dat de organisatoren het protest zelf hebben afgelast en ze daarom niet over hoefde te gaan tot een verbod.

Ironisch, nietwaar – als het waar is van die pro-Palestijnse plannen betekent dat onder andere: geen protest tegen opheffing van het vak Arabisch aan zeker twee universiteiten.

