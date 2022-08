Grote nieuwe Israelische operatie in Gaza aan de gang

Israel heeft op vrijdag een nieuwe grote operatie in Gaza gelanceerd. De operatie ”Breaking dawn” bestaat tot nu toe uit meervoudige luchtaanvallen. Volgens de eerste berichten van het Palestijnse persbureau Wafa zijn daarbij zeker acht mensen gedood, onder wie een meisje van vijf jaar. Israel meldt echter dat er 15 doden zijn. Een van hen is een commandant van de Islamitische Jihad, Taysir Jabari.

De operatie volgt op de arrestatie.drie dagen geleden, van een commandant van de Islamitische Jihad in Jenin op de Westoever, Bassam Sa’adi. Israel heeft vanaf dat moment de toegangen tot Gaza gesloten en het verkeer rond Gaza stilgelegd. Israel zegt dat het een reactie van de Islamitische Jihad verwachtte. De aanval zou een actie zijn geweest om een aanval (met anti-tankraketten) vóór te zijn.

Gevreesd moet worden dat het hiermee niet voorbij is. Egypte meldt dat het aanvankelijk heeft bemiddeld tussen Israel en de Islamitische Jihad, maar dat de bemiddeling is verbroken. Premier Lapid, die de leiding van de demissionaire regering Bennett heeft overgenomen, zei dat Israel ”niet islamisten de agenda laat bepalen”. Israel heeft reservisten opgeroepen.

De regering Lapid is een samenraapsel.van rechts en, het midden met socialisten, Meretz en Palestijnen, die nogal wild opereert. Zij heeft te maken met meer geweld dan normaal op de Westoever, de dreigende uitzetting van 1.200 mensen in Masafer Yatta en de de voortdurende bouw van nieuwe huizen in de nederzettingen. En nu ook een nieuwe oorlog.