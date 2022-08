Grote FIOD-inval bij het Isalaziekenhuis leidt tot stilte. 1

Het gesprek duurde 8 minuten en 6 seconden. Het ging over de grootste fraudezaak sinds decennia in de zorg, en de unieke inval van de FIOD op 17 juni bij het veelgeprezen en grote Isala-ziekenhuis in Zwolle. Twee cardiologen hebben daar via een BV, Diagram, mogelijk voor 3,1 miljoen gerommeld met de inkoop en zijn geschorst. Zwolse woonhuizen zijn in beslag genomen. Hun woonhuizen? Waarschijnlijk.

Het Anti-corruptie Centrum (ACC) van de FIOD viel er binnen, en ook op een handvol andere plaatsen in Nederland, en op Curaçao. O ja? Duitse collega’s van de FIOD deden dat in Duitsland. Zozo. Hoe is het er nu mee, vroeg ik vanwege de grote stilte die er nu heerst, aan ‘onze man’ in Zwolle bij het Isala, de voorzitter van de cliëntenraad, Dick de Koning.

Nog even: drie van de gepensioneerde hartcollega’s zijn er waarschijnlijk ook bij betrokken. Advocaat Jan Vlug van een van de geschorsten, is intussen alweer vervangen door een nieuwe van kantoor Hertoghs in Breda, mr. Molenaar, gespecialiseerd in FIOD-zaken. Het is niet bekend of de omstreden cardiologen hun schorsing aanvechten – als ik ‘onschuldig’ was, zou ik dat meteen doen. Overigens is Diagram gevestigd tegenover het ziekenhuis. Op de site van het ziekenhuis staat nog een folder van Diagram over hun prachtige onderzoeken. Niks aan de hand toch?

Maar voorzitter De Koning kon of wilde er niets over zeggen. Zoals trouwens alle medewerkers van het Isala. De Koning kon ook niet zeggen of de belangen van cliënten in het geding waren – hij ‘dacht’ van niet.

Dacht – een diepe denker. Waar wilde hij niks over zeggen?

Hij wist ook niets van mogelijk vragen of klachten van ‘cliënten’ in verband met deze fraude.

Hij wilde eigenlijk niet eens hardop zeggen dat hij de media erover had gelezen.

Hij kon daar echt niet op gaan reageren.

Hij vond ook niet dat hij kon eisen dat de hoofddirecteur, Rob Dillmann – salaris 2022: € 214.000 – moet aftreden. Voetnootje: Dillmann heeft De Koning aangesteld. Of de oppertoezichthouder, ingenieur R. Terwisga, die voor € 12.000 per jaar de zaak haarscherp in de peiling houdt.

De fraudezaak bij het Isalaziekenhuis in Zwolle is nu verrukkelijk gedempt door zomerse geuren, kleuren, vakantievierende redacteuren en temperaturen. Het is ’t grootste niet-academische ziekenhuis van ons land, ruim 5.000 m/v. Er gaat veel echt goed, ik twijfel er niet aan, maar…

Maar… opperbaas Rob Dillmann blijft gewoon aan en is nu lekker op vakantie – daar was hij écht wel aan toe! Na zijn enorme prestatie qua scherp opletten heeft hij dat wel verdiend! Niet dan? Ja toch! Op 1 juli al heeft hij nieuws over de fraudezaak op de site gezet – en sindsdien vind je daar alleen maar successen en lachende gezichten in het Isala-nieuws.

De cliëntenraad in Zwolle biedt een oergezellig bezigheidstherapie voor de wat oudere bestuurder die iets moet ontwennen of zo. Patiënten heeft Isala gelukkig niet meer… en de leden van de raad worden benoemd door…. de directie.

‘Onze’ man in Zwolle moest het gesprek opeens afronden bij de vraag naar zijn vergoeding. Hij zei nog wel dat hij aan ‘de pers’ niets ging mededelen. Ik nog, vertwijfeld: ‘Maar ík ben ‘de pers’ niet’… Hij weer, messcherp: ‘Hoe weet ik dat u journalist bent’? Ik kon hem net niet meer vragen of hij aandelen in Diagram had.

Beste Dick: niettemin ontzettend bedankt voor je 8 minuten en 6 seconden van je tijd.

Zeg, we gaan toch niet moeilijk doen met verkiezingen door patiënten of zo, ben je helemaal! Het moeten toch echt geen halve Zwolse kamerdebatten worden – trouwens: wat leveren die nou op? Ja hallo, democratie, in de zorg? Amme hoela!

Wordt vervolgd…