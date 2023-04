Grootste Australische Aboriginalsleider overlijdt in Arnhemland

In Australië is één van de bekendste leiders van de Aboriginals gestorven. Het gaat om Gumatj-clanleider Galarrwuy Yunupingu (30 juni 1948-3 april 2023), die in 1978 werd uitgeroepen tot Australiër van het jaar. Hij was langdurig voorzitter van de Northern Land Council. Hij stierf in het gebied van zijn volk, ook bekend als het zg. ‘Arnhem-land’.

Vandaag schreef de Australische premier Albanese op zijn officiële site:

“Yunupingu walked in two worlds with authority, power and grace, and he worked to make them whole — together. What he could see was not the reinvention of Australia, but the realisation of a greater one. With his passing, consider what we have lost. A leader. A statesman. A painter. A dancer. A singer and musician who always carried his father’s clapsticks and felt the power they carried within them. Australian of the Year in 1978. Member of the Order of Australia. National treasure. A remarkable member of a remarkable family. A great Yolngu man. A great Australian.”