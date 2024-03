Grootkapitaal keert zich tegen domrechts

Techbedrijf ASML zou volgens de Telegrof overwegen uit Nederland te vertrekken. ASML is sterk afhankelijk van arbeidsmigranten en het bedrijf ziet met de verkiezingswinst van domrechts de bui al hangen.

Het bedrijf maakt zich zorgen over het gebrek aan woningen in Nederland en over het afbouwen van een belastingvoordeel voor kennismigranten. De expats zijn daardoor moeilijker te krijgen, terwijl het bedrijf er sterk van afhankelijk is. Het zou inmiddels overwegen om buiten Nederland uit te breiden of bedrijfsonderdelen naar een ander land in Europa of Azië te verhuizen.