GroenLinks en PvdA sluiten aan bij Rutte IV

Voor zoiets als de grote overhoophaling van het pensioenstelsel zijn in de Eerste Kamer meer partijen nodig dan de vier die de coalitie van Rutte IV schragen. Geen nood, vinden GroenLinks en PvdA, wij zijn voor mits:

PvdA en GroenLinks willen drie toezeggingen die ervoor moeten zorgen dat het aantal van 900.000 Nederlanders die nu géén pensioen opbouwen, binnen vijf jaar is gehalveerd. Zo moeten meer zzp’ers een pensioen gaan krijgen. Daarnaast willen de linkse partijen dat iedereen vanaf zijn achttiende jaar pensioen gaat opbouwen. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer: “Er zijn zoveel werkenden die geen pensioen opbouwen. Dat kan met deze wet worden verbeterd.”

Let wel, dit is nog in de Tweede Kamer. De twee zogenaamd linkse partijen zijn nodig in de Eerste Kamer, zoals gezegd, dus kunnen toezeggingen vragen – niks: eisen – voordat de wet doorgestuurd wordt. Naar waar Mei Li Vos zit te wachten.

Het is hemeltergend. Dit is weer zo’n Balkenendiaans/Ruttiaans superplan (er is 1500 miljard euro mee gemoeid) waarover als alles blijft werken zoals het nu werkt over een aantal jaren gezegd zal worden: ja, met de kennis van nu hadden we het beter niet kunnen doen. De kennis van nu gaat eigenlijk nooit over nu, maar over wat voorafging. In wat men economisch slechte tijden noemt zal het individuele pensioenpotje er slechter voorstaan.

Wat zouden economisch slechte tijden zijn?

Met een Democraten’66-idee dat de AOW naar bijstandsniveau moet worden teruggezet weten we dus nu al dat er goed voor de ouderen gezorgd gaat worden. De Voltooid Levenwet lacht ons toe.

Zeg ik “ouderen”? Ik moet natuurlijk “vergrijzing” zeggen, dan lijkt het alsof het niet over mensen gaat: uw opa, uw moeder, u zelf.

