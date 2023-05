Groenen grote verliezer bij verkiezingen Bremen

De Groenen hebben tijdens regionale verkiezingen in Bremen een forse nederlaag geleden. De partij verloor 5 van de 16 zetels. Die stemmen zijn ongetwijfeld in overgrote meerderheid naar de SPD gegaan. De sociaal-democraten wonnen 4 zetels en zijn met 27 zetels nu de grootste partij in het deelstaatparlement van Bremen en Bremerhaven.

Germany, Bremen regional parliament election: Preliminary results (seats) SPD-S&D: 27 (+4)

CDU-EPP: 24

GRÜNE-G/EFA: 11 (-5)

LINKE-LEFT: 10

BIW~ECR: 10 (+9)

FDP-RE: 5 +/- vs. 2019 election result ➤ https://t.co/ppik5DryjG#ltwhb pic.twitter.com/wzmAwnfATh — Europe Elects (@EuropeElects) May 18, 2023

De rechtspopulistische BIW (Bürger in Wut) ging van 1 naar 10 zetels. Verontrustend, al heeft men die winst vooral te danken aan het feit dat de AfD dit keer na veel interne herrie uitgesloten werd van deelname aan de verkiezingen. De verschillende vleugels van de AfD verkeren op voet van oorlog met elkaar en konden het niet eens worden over een gezamenlijke kieslijst, vandaar.

Meer over de Woedende Burgers kun je hier lezen.

