Griekse muziek uit Marioepol

Vier maanden geleden nog was de Zwarte-Zeekust van Oekraïne een amalgaam van minderheden of meerderheden met eigen cultuur en taal. Russisch, Oekraïens, Tataars, Grieks.

De Griekse bibliotheek van Marioepol is bij de speciale militaire operatie verwoest en de bevolking, voorzover niet uitgemoord, is op de vlucht.

Mashala Doza speelt een Grieks muzieknummer uit het gebied, Khaitarma. Het is geboekstaafd, het is vastgelegd, het is niet onopgemerkt gebleven.