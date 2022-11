Greenpeace en Extinction Rebellion houden privévliegtuigen op Schiphol tegen

Zolang het duurt, en ja, dit is een beter actievorm dan tot in den treure gereproduceerde kunst met soep te belagen. Op Schiphol worden nu privévliegtuigen geblokkeerd door activisten op het asfalt van de vertrekbaan.

Een mooie leuze hier:

Volgens de eigen berichtgeving van de actiegroepen zijn er in totaal vijfhonderd mensen bij betrokken. Onontkoombaar: de politie haalt mensen weg, maar dat kan bij zo’n opkomst wel even duren…

Persbericht van XR:

Stop Schiphols vervuiling! Op zaterdag 5 november vanaf 11 uur voeren wij, samen met @Greenpeace Nederland, actie tegen Schiphol. Waarom? Omdat Schiphol zijn zaakjes niet op orde heeft! Het heeft geen geldige natuurvergunning en voldoet niet aan de geluidsvoorschriften. Het vergroot ongelijkheid: 8% van de Nederlanders neemt 40% van de vluchten, met megavervuiling tot gevolg. Schiphol veroorzaakt niet alleen gevaarlijke klimaatverandering, maar schaadt de levens van mensen ook op andere manieren. Mensen die op de luchthaven werken hebben een te hoge werkdruk en worden blootgesteld aan schadelijk ultrafijnstof. Wij eisen dat er een einde komt aan de uitzonderingen, de ongelijkheid en de schade aan mensen- en dierenlevens. Wij eisen klimaatrechtvaardigheid en een waarheidsgetrouwe visie op mobiliteit!

Belangrijk om te weten: het gaat hierbij niet om één actie maar om een hele verzameling acties, decentraal georganiseerd door verschillende actiegroepen. Daarnaast is er ook massale burgerlijk ongehoorzame actie waarbij we – geweldloos! – de randen van wat mag opzoeken. Actie moet, actie werkt!

Meedoen? Het is belangrijk dat je je goed voorbereidt. Zorg daarom dat je een actietraining volgt (zie onder) en aanwezig bent bij een van de briefings (in-person of online) die op woensdag 2 en donderdag 3 november gehouden worden. Hier ontvang je je ontmoetingsplaats en -tijd voor de actie en ook aanvullende informatie over de strategie, tactiek en legaliteit. Blijf op de hoogte van de tijden en locaties van de briefings, en alle andere actie-informatie, via deze Telegram-groep: https://t.me/SOSKlimaat

Een overzicht van alle actietrainingen vind je hier. Nogmaals, we raden je aan om een actietraining te volgen. Op die manier is de actie zo veilig mogelijk voor jezelf en anderen. https://extinctionrebellion.nl/sos-voor-het-klimaat/

Naast de burgerlijk ongehoorzame acties is er ook een vooraf aangekondigde demonstratie, van 11 tot 13 uur. Initiatiefnemers van dit protest zijn Milieudefensie, Krimp Luchtvaart Coalitie en Platform Vliegoverlast Amsterdam. Wil jij protesteren tegen Schiphols vervuiling maar geen risico lopen op arrestatie? Kom dan naar deze demonstratie, die overigens ook geschikt is voor kinderen! Kijk voor meer informatie op https://krimpluchtvaart.nl