Grazers kunnen klimaatverandering ook afremmen

Grazend vee is voor de wereldwijde klimaatverandering zowel een zegen als een vloek, zegt nieuw onderzoek van het MIT in Nature. Belangrijk is om het evenwicht tussen grazen en niet-grazen goed te bewaken. Zo kan de opslag van CO 2 in de bodem geoptimaliseerd worden.

CO 2 kan voor een deel worden opgeslagen in de grond en daar gedurende lange tijd bewaard blijven. Volgens het onderzoek in het tijdschrift Nature Climate Change kan begrazing die hoeveelheid opgeslagen CO 2 vergroten, tenzij er te veel wordt gegraasd en er bodemerosie optreedt. Dan is het netto-effect dat er CO 2 vrijkomt en het land een bron van uitstoot wordt in plaats van een opslagplaats voor CO 2 .