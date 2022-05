Gospelklassieker du jour: Bridge Over Troubled Water

De enige concurrent van Hendrix’ All Along The Watchtower en Johnny Cash’ Hurt voor de titel ‘beste cover aller tijden’. Het origineel is natuurlijk magnifiek, maar de intensiteit van Aretha Franklin’s versie van Bridge Over Troubled Water is echt ongeëvenaard. In tegenstelling tot alle andere artiesten die deze song gecoverd hebben, doet de Queen of Soul ook geen enkele poging Simon & Garfunkel te imiteren. Net als Hendrix en Cash maakt ze zich de song volledig eigen. Paul Simon: “I will say this: What Aretha did was, she did explain it to a black audience and made that song relevant in a way that it was always meant to do.”

