Google doopt Lake Ontario om in Lake America

Datgene wat me het meest verbaasd heeft sinds het aantreden van het Trump Regime 2.0, is de snelheid waarmee toch machtige bedrijven en instituties op hun rug gingen liggen voor Trump.

Ik kan me nog iets voorstellen bij sommige, niet heel kapitaalkrachtige universiteiten of instituties die gewoonweg van hun fondsen afgeknepen kunnen worden door een criminele president als Trump. Maar dat toch economisch almachtige bedrijven als Amazon en Google (Alphabet) dat ook zouden doen??

Google was al gewillig om de Golf van Mexico te hernoemen naar Golf van Amerika. Maar nu hebben ze zelfs binnen enkele dagen al Lake Ontario omgedoopt in Lake America.

Google is een van die bedrijven die te groot zijn geworden om door regeringen gecontroleerd te kunnen worden. Ze hoeven dit helemaal niet te doen. Apple heeft het vooralsnog ook niet gedaan (alhoewel die wel de Gulf of America op hun site hebben staan (als je je VPN naar de VS omschakelt). Ook lafbekkerig van Apple, want ook die zijn te groot (groter dan Google) om zich door een regering te laten vertellen wat te doen. Niet alle navigatiebedrijven hebben hier aan toegegeven.

Dus bedrijven als Apple en Google WILLEN graag samenwerken met de halve autocratie die Trump 2.0 inmiddels geworden is, moeten we concluderen. Ok, Apple heeft Lake America nog niet op de kaart maar de Golf van Amerika wel.

Ook de rijkste man ter wereld, Elon Musk, kon niet wachten toenadering te zoeken tot Trump 2.0 en werd zelfs enige tijd zo ongeveer lid van zijn kabinet. Twee van die gestoorde autocraten in één kabinet kon echter niet lang goed gaan. Het heeft hem tientallen procenten omzet in Tesla gekost, in Europa. Google en Amazon zijn moeilijker te boycotten, zeker Google. Hoe graag ik het ook wil. Ik heb geen alternatief voor YouTube, met name.

Wie gaan het winnen, regeringen of mega-bedrijven?

(Afbeelding: Screenshot Google Maps)