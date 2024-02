Golfstroom in de Atlantische Oceaan nadert kritiek punt, en dat is een groot probleem

De golfstroom in de Atlantische Oceaan, de AMOC, dreigt veel sneller dan gedacht een kantelpunt te bereiken. Als dat gebeurt, dan gaat dat waarschijnlijk in zo’n snel tempo, dat het voor mensen heel moeilijk wordt om zich aan te passen. Vooral in West-Europa kunnen de gevolgen groot zijn.

Dat blijkt uit een nieuwe studie door wetenschappers van de Universiteit Utrecht. Zorgen over een mogelijk stilvallen van de golfstroom in de Atlantische Oceaan zijn er al heel lang. Alom wordt er vanuit gegaan dat dit enorme gevolgen voor het klimaat op aarde kan hebben. Maar tot nu toe gaf het klimaatonderzoek met behulp van computermodellen geen uitsluitsel over de waarschijnlijkheid en het moment waarop dit stilvallen zou kunnen gebeuren. Lees verder bij de bron, RTLNieuws

Uitgelichte afbeelding: By R. Curry, Woods Hole Oceanographic Institution/Science/USGCRP. – http://editors.eol.org/eoearth/wiki/File:OCP07_Fig-6.jpg, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61272315