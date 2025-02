Godsamme, Faber! Dat flik je ons geen tweede keer! Er zitten nu weer KINDEREN in kamp Zeist! Daarom is er zondagmiddag weer een wake:

Adres: Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, 3769 AZ Soesterberg

tijd wake: Zondag 16 februari 15:00u

Ik kreeg het bericht van het Kerkasiel in Kampen, en het gaat om een moeder met twee kinderen die nu in Zeist zitten. Het druist in tegen de meest basale mensenrechten om kinderen op deze manier op te sluiten.

In Kampen leeft het gezin Babayants met vader, moeder en vier kinderen al sinds 21 november 2024 in de kerk. Ze zaten ook eerst in het Zeister kamp, maar werden een maandag na de zondagse demo en wake in Zeist bij het kamp vrijgelaten, door een juridische kronkel. Nu gaat het om Nigeriaanse klasgenootjes uit Emmen van een van meisjes Amelia Babayants. Dat gezin woonde langere tijd in het AZC in Emmen en hebben daar veel contacten. Ze zijn gesteund door Defence for Children.

Opsluiting deugt natuurlijk niet, want geen enkel kind kan opgesloten worden vanwege mensenrechten. Toen konden ze terecht in Kampen en daar gaat het redelijk goed met hen. Mijn vriendin en ik gaan zondag dus ook naar Zeist.

Hier de tekst uit Kampen: Zie ook wat meer info op NieuwWij.

We zijn boos. En dat zijn we als kerk niet zo snel! Gisteren hoorden wij dat er opnieuw een gezin met gewortelde kinderen in Detentiecentrum Zeist geplaatst is. Na ruim 8 (!) jaar wil onze regering hen uitzetten. Die kinderen zijn Nederlands, net als Aram, Ariana, Amelia en Aleksa. Verontwaardigd waren we toen we dit hoorden. Als gelovigen vinden we dit echt ongelooflijk. We zagen de emotie, het verdriet van Ariana en Amelia. Amelia zat bij dit meisje in de klas! Dat raakt hen en daarmee ons. Moeten dan echt alle kinderen in Kerkasiel voordat onze overheid kinderen serieus gaat nemen? Onze verontwaardiging slaat dan ook om in boosheid. Hoe bestaat het dat dit in Nederland doorgaat! Maar dan honderdduizend mensen stonden inmiddels op voor gewortelde kinderen. Rond de petitie van de 11 jarige Mikael afgelopen zomer, rond Eduard Disch, rond de petitie van ChildSupport, Stil Utrecht, ASKV en Ben en Jerry’s en niet te vergeten rond ons Kerkasiel. Is het leed van deze kinderen en de steun van meer dan honderdduizend mensen niet voldoende voor onze politici? Wij roepen politici op dit inhumane beleid per direct te stoppen. Vanuit de Kerk in Kampen zullen wij dan ook deelnemen aan de Wake die georganiseerd wordt bij Detentiecentrum Zeist. Om onze boosheid uit te spreken en steun te betuigen aan dit gezin, de familie Babayants en alle andere gewortelde kinderen! Ds. Kasper Jager van de Open Hof in Kampen zal één van de sprekers bij de wake zijn. De organisatie verwacht honderden mensen, ook vanuit het Kerkasiel nodigen we betrokkenen uit om aanwezig te zijn.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan petitie