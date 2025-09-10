New Orleans, de geboortestad van Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Dr. John, Wynton Marsalis en Allen Toussaint. Geen stad in de VS die zo’n rijke muzikale geschiedenis heeft als de Parel van het Zuiden, al zullen ze het daar in Nashville en Memphis waarschijnlijk mee oneens zijn. Go to the Mardi Gras van Henry Roeland Byrd – alias Professor Longhair – is een uitbundige ode aan het beroemdste evenement van New Orleans: Mardi Gras. Zelfs de meest geharde calvinist tilt bij het horen van deze pianoriff de voetjes van de vloer.
